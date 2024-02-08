Общество 08.02.2024 в 13:35

В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами

Девушка из Закаменска сняла на видео, в каких условиях она живет
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами
В бурятском паблике Аноним Zакаменск опубликовали клич о помощи. 

«Выдали квартиру как сироте, новый дом по Титова, скелетов в шкафу куча. Во-первых, очень холодно в квартире, плесень в углах, сыростью пахнет так! И плюс ко всему попала мышь с чердака в квартиру, теперь все грызет, портит личные вещи, понятно что на чердаке мышей куча. Жалуюсь каждый год, приходят, смотрят и уходят», - пишет автор поста. 

К посту автор приложила подробное видео, на кадрах которого видно о чем именно идет речь. На видео, действительно, заметны черные пятна плесени, мокрый потолок, и испорченные вещи.   

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Фото: скриншот видео 
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