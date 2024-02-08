Общество 08.02.2024 в 14:09

Жители райцентра в Бурятии пожаловались на фабрику по производству палочек

Дым от её трубы отравляет жизнь людям из близлежащих домов
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Текст: Андрей Константинов
Жители райцентра в Бурятии пожаловались на фабрику по производству палочек
Жители села Турунтаево жалуются на работу фабрики по изготовлению палочек, которая находится на ул. Трактовая возле кафе «Подлеморье».

«Хотелось бы узнать, когда будут установлены системы очистки на фабрике? У жителей близлежащих домов на окнах и обшивке домов копоть в мелкую крапинку и сажа. Невозможно оставить машину за оградой, сажа и копоть рассеиваются по огородам, бельё невозможно сушить на улице!!! Эта труба коптит круглосуточно, иногда и с гулом!!! Кто должен за этим следить?! Помогите разобраться с этой проблемой!», - пишут сельчане в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

Местные власти переадресовали вопрос в Бурприроднадзор. Там сообщили, что в ближайшее время проведут выездное обследование для установления собственника данного объекта.

«В дальнейшем будут приняты меры по постановке на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и предьявлению требований по установке газоочистного оборудования для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», - заверили в Бурприроднадзоре.

Фото: russianstock.ru
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