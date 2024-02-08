Общество 08.02.2024 в 14:12

В Бурятии в прошлом году туристический поток увеличился вдвое

В 2024 году республика получит на развитие туризма около 103 млн рублей в форме единой субсидии

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии в прошлом году туристический поток увеличился вдвое
В Бурятии в 2023 году туристический поток увеличился вдвое. Такой рост стал возможным благодаря мерам государственной поддержки, предоставленным в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В 2023 году было распределено порядка 330 млн рублей на реализацию 77 проектов. Так, было благоустроено семь пляжных зон, создано 15 информационных центров, 18 модульных гостиниц и кемпингов, реализовано 38 проектов по приобретению туристического оборудования.

- Бурятия - один из лидеров страны и абсолютный лидер Дальнего Востока по полученной государственной поддержке из федерального центра. Например, в 2023 году 18 предпринимателей республики выиграли грант на создание модульных гостиниц, его общая сумма составила более 460 млн рублей. Гостиницы до конца 2024 года построят в Тункинском, Прибайкальском, Баргузинском и Кабанском районах, прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Значительный вклад в привлечение гостей вносит событийный туризм, в частности, республиканский спортивно-культурный праздник Наадан Сурхарбаан, поддержанный федеральной субсидией в рамках 100-летия республики и собравший около 100 тыс. гостей.

Оказание поддержки в рамках нацпроекта продолжается. В 2024 году Бурятия получит на развитие туризма около 103 млн рублей в форме единой субсидии, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 

Фото: скриншот 

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