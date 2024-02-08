В Бурятии в прошлом году туристический поток увеличился вдвое

В Бурятии в 2023 году туристический поток увеличился вдвое. Такой рост стал возможным благодаря мерам государственной поддержки, предоставленным в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом Владимиром Путиным.В 2023 году было распределено порядка 330 млн рублей на реализацию 77 проектов. Так, было благоустроено семь пляжных зон, создано 15 информационных центров, 18 модульных гостиниц и кемпингов, реализовано 38 проектов по приобретению туристического оборудования.- Бурятия - один из лидеров страны и абсолютный лидер Дальнего Востока по полученной государственной поддержке из федерального центра. Например, в 2023 году 18 предпринимателей республики выиграли грант на создание модульных гостиниц, его общая сумма составила более 460 млн рублей. Гостиницы до конца 2024 года построят в Тункинском, Прибайкальском, Баргузинском и Кабанском районах, прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.Значительный вклад в привлечение гостей вносит событийный туризм, в частности, республиканский спортивно-культурный праздник Наадан Сурхарбаан, поддержанный федеральной субсидией в рамках 100-летия республики и собравший около 100 тыс. гостей.Оказание поддержки в рамках нацпроекта продолжается. В 2024 году Бурятия получит на развитие туризма около 103 млн рублей в форме единой субсидии, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Фото: скриншот