Общество 08.02.2024 в 15:27

В Бурятии готовятся к празднику Сагаалган-2024

Скульптура «Гостеприимная Бурятия» обновит наряд, а на площади Советов покажу лазерное шоу

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии готовятся к празднику Сагаалган-2024
Столица Бурятии готовится к празднику Сагаалган-2024. Для горожан и гостей Улан-Удэ скульптура «Гостеприимная Бурятия» обновит наряд к Сагаалгану. На этот раз благодаря новым слайд-проекторам она наденет национальный костюм с синим хадаком. 

В честь праздника Белого месяца по лунному календарю 10, 11, 12 февраля с 19:00 до 23:00 на телебашне на ул. Бабушкина включат праздничную подсветку. Телевышку украсят узоры бурятского орнамента и слова поздравлений «Сагаан hараар! Сагаалганар! С праздником Белого месяца» 

10 февраля в 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 на зданиях на площади Советов покажут новое тематическое лазерное шоу. В представлении названия символов года будут дублироваться на бурятском языке. К примеру, год мыши — хулгана жэл, год быка — ухэр жэл, год тигра — бар жэл, год кролика — туулай жэл, год дракона — луу жэл, год змеи — могой жэл. Шоу будет транслироваться ежедневно до 22 февраля.

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