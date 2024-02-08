Общество 08.02.2024 в 15:32

В Бурятии строители солнечной электростанции задолжали работнику миллион рублей

Деньги мужчине пришлось взыскивать через суд
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии строители солнечной электростанции задолжали работнику миллион рублей
В Бурятии судебные приставы окончили исполнительное производство о взыскании заработной платы в пользу работника строительной компании. Организация, выступавшая подрядчиком при строительстве комплекса солнечных электростанций, задолжала одному из сотрудников свыше 1 миллиона рублей.

Как сообщили в УФССП Бурятии, доказывать трудовые отношения с бывшим работодателем, а также право на получение зарплаты за отработанный период мужчине пришлось через суд.
 
«В соответствии с исполнительным листом, поступившим в Службу судебных приставов, строительная организация должна была выплатить взыскателю 1,1 миллиона рублей. По решению суда в эту сумму вошли задолженность по зарплате, проценты за пользование денежными средствами и компенсация морального вреда», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.
 
После уведомления руководства строительной компании о правовых последствиях неисполнения решения суда и вынесения запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации-должника, долг по зарплате был полностью уплачен.

Фото: «Номер один»
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долги по зарплате приставы

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