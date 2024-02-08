В Закаменске кони пасутся прямо на свалках

В Закаменске горожане подняли давно наболевшую проблему. Сразу на двух улицах они сфотографировали лошадей, которые что-то едят на мусорках.«Сколько будет продолжаться, что кони по всему городу ходят? Почему администрация не принимает мер? Создали штрафстоянку, коров загоняют, а лошадей почему нет? Также вопрос к людям, раз вы занимаетесь разведением, то будьте добры содержать и пастуха!»- пишет автор поста в паблике «Аноним Zакаменск».В комментариях горожане опубликовали аналогичные снимки, сделанные на другой улице города:- На мусорке за Горняком также стояли, из-за табуна дети выбросили мусор, не доходя метров 30. Я прогнал табун и сказал детям донести свой мусор.- Это больная тема Закаменска.- А потом их забивают и продают этот «чистый» продукт, - пишут жители Закаменска.Фото: паблик Аноним Zакаменск