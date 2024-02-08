Общество 08.02.2024 в 15:43

В Закаменске кони пасутся прямо на свалках

Горожане возмущены тем, что владельцы скота не могут нанять пастухов  
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Текст: Ольга Лазарева
В Закаменске кони пасутся прямо на свалках
В Закаменске горожане подняли давно наболевшую проблему. Сразу на двух улицах они сфотографировали лошадей, которые что-то едят на мусорках. 

«Сколько будет продолжаться, что кони по всему городу ходят? Почему администрация не принимает мер? Создали штрафстоянку, коров загоняют, а лошадей почему нет? Также вопрос к людям, раз вы занимаетесь разведением, то будьте добры содержать и пастуха!»- пишет автор поста в паблике «Аноним Zакаменск». 

В комментариях горожане опубликовали аналогичные снимки, сделанные на другой улице города: 

WGnVm73Q2W8.jpg

- На мусорке за Горняком также стояли, из-за табуна дети выбросили мусор, не доходя метров 30. Я прогнал табун и сказал детям донести свой мусор. 

- Это больная тема Закаменска. 

-  А потом их забивают и продают этот «чистый» продукт, - пишут жители Закаменска. 

Фото: паблик Аноним Zакаменск 

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