Общество 08.02.2024 в 16:04

В Бурятии воспитатель пожаловалась, что родители заставляют ее фотографировать своих детей

Так родители пытаются контролировать своих чад
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии воспитатель пожаловалась, что родители заставляют ее фотографировать своих детей
В паблике «Злой Улан-Удэ» воспитатель детского сада написала пост, в котором признала, что не хочет, да и не успевает идти на поводу у родителей – фотографировать их детей. 

«В садике работаю, родители требуют фото чтобы отправляли по вайберу. За детьми смотришь, еще должны фотосессией заниматься, это наша обязанность что ли фотографировать и отправлять? Уважаемые родители, относитесь к воспитателям уважительно, не легкая работа ведь. Ваши дети с нами с 7.30 утра до 7ч вечера 12часов! И некоторые родители могут на 10-15 мин с опозданием забрать ребенка, ни здрасте, ни до свидания», - пишет автор поста. 

В комментариях родители детсадовцев разделились на два лагеря. Одни считают, что воспитателя, действительно, нужно пожалеть и убрать с него такую странную обязанность. Другие уверены, что сделать снимки в течение дня не так уж сложно. 

- Ну не знаю, наш воспитатель с удовольствием фотографирует детей и отправляет в группу, практически каждый день.

- Дети находятся в саду по 12 часов, мало кому из родителей выпадает шанс вообще нормально пообщаться с ребёнком после работы, а тут есть что посмотреть чем занимался, куда ходили. Да и с ребёнком интересно разговаривать и обсуждать фото, они с удовольствием рассказывают по фото, что и как делали. Да и на память, в конце концов. 

- У нас воспитатель сама фотографии скидывает, прекрасная женщина. 

- В смысле требуют? Сколько мы ходили в сад, у нас сам воспитатель фотала, праздники, или обычные дни, а так чтобы требовать - это наглость. Надо – пусть сами фотографируют. 

- Скажите, что нет у вас в рабочем договоре таких обязанностей! 

-  Наш воспитатель фотографирует и вечером отправляет, пишет, что делали, чем занимались, кто из деток отличился. 

- А автору поста, что сложно сделать пару фото, а вечером или в сон час скинуть в чат родителям? И родителя приятно и себе в копилку, - пишут пользователи. 

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