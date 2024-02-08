В Бурятии воспитатель пожаловалась, что родители заставляют ее фотографировать своих детей

В паблике «Злой Улан-Удэ» воспитатель детского сада написала пост, в котором признала, что не хочет, да и не успевает идти на поводу у родителей – фотографировать их детей.«В садике работаю, родители требуют фото чтобы отправляли по вайберу. За детьми смотришь, еще должны фотосессией заниматься, это наша обязанность что ли фотографировать и отправлять? Уважаемые родители, относитесь к воспитателям уважительно, не легкая работа ведь. Ваши дети с нами с 7.30 утра до 7ч вечера 12часов! И некоторые родители могут на 10-15 мин с опозданием забрать ребенка, ни здрасте, ни до свидания», - пишет автор поста.В комментариях родители детсадовцев разделились на два лагеря. Одни считают, что воспитателя, действительно, нужно пожалеть и убрать с него такую странную обязанность. Другие уверены, что сделать снимки в течение дня не так уж сложно.- Ну не знаю, наш воспитатель с удовольствием фотографирует детей и отправляет в группу, практически каждый день.- Дети находятся в саду по 12 часов, мало кому из родителей выпадает шанс вообще нормально пообщаться с ребёнком после работы, а тут есть что посмотреть чем занимался, куда ходили. Да и с ребёнком интересно разговаривать и обсуждать фото, они с удовольствием рассказывают по фото, что и как делали. Да и на память, в конце концов.- У нас воспитатель сама фотографии скидывает, прекрасная женщина.- В смысле требуют? Сколько мы ходили в сад, у нас сам воспитатель фотала, праздники, или обычные дни, а так чтобы требовать - это наглость. Надо – пусть сами фотографируют.- Скажите, что нет у вас в рабочем договоре таких обязанностей!- Наш воспитатель фотографирует и вечером отправляет, пишет, что делали, чем занимались, кто из деток отличился.- А автору поста, что сложно сделать пару фото, а вечером или в сон час скинуть в чат родителям? И родителя приятно и себе в копилку, - пишут пользователи.