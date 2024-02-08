В Бурятии майор не может добиться выплат за ранение на СВО

6 февраля Уполномоченный по правам человека в Бурятия Юлия Жамбалова провела приём граждан в региональной общественной приёмной. Как рассказали в аппарате омбудсмена, всего на прием записались 16 человек. Большинство вопросов касалось спецоперации: выплат военнослужащим по ранению, отпускам, переводам из одной воинской части в другую, оказания содействия в лечении и реабилитации и т.д.Среди обратившихся оказался и майор Российской армии. Он попросил содействия в получении выплат по первому ранению, которых он не может добиться с апреля 2023 года с воинской части в Кяхтинском районе. По второму ранению в сентябре 2023 года выплаты он получил, поскольку документы на них оформлял госпиталь, где офицер проходил лечение.«Юлия Жамбалова связалась с руководством воинской части, которые пояснили, что выплаты не могут быть предоставлены, так как в справке о ранении не указана дата рождения. Для защиты и реализации права военнослужащего Уполномоченным сделан запрос в соответствующий госпиталь», - сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»