В Бурятии развернулась битва за свет

В мире проводов, столбов и подстанций неспокойно. На бурятском «электрическом фронте» идут активные действия. Кто-то успешно теснит «Бурятэнерго». А где-то, наоборот, вперед идут энергетики-сетевики. Каждая сторона отстаивает свои законные интересы.В сентябре 2022 года одна жительница Бурятии заключила договор с ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Бурятэнерго» о том, что принадлежащий ей дом электрифицируют. Дом находился на земельном участке, который также находился в ее собственности.Стороны договорились, что фирма проведет техприсоединение в течение шести месяцев после подписания договора. Женщина должна была оплатить фирме 30 тыс. рублей. Договор считался заключенным со дня оплаты указанной суммы.Женщина добросовестно выполнила свое обязательство и даже сохранила кассовый чек, подтверждающий это. А «Россети Сибирь» свои обязательства исполнять, мягко говоря, не очень торопились. Месяц проходил за месяцем, а электричество в доме так и не появил. Когда с момента заключения договора прошло больше года, гражданка не выдержала и подала на «Бурятэнерго» в суд.Требования истца были простыми - выполнить мероприятия по техприсоединению, взыскать с фирмы неустойку, компенсацию морального вреда и т. д. Представитель «Россети Сибирь» в суде не оспаривал факт того, что договор не исполнен, но возражал против исковых требований в заявленном размере (это, кстати, имело смысл, так как финансовые запросы истца суд урезал).В итоге суд обязал ПАО «Россети Сибирь» в течение месяца со дня вступления решения в силу провести таки техприсоединение. С фирмы также взыскано почти 30 тыс. рублей неустойки за прошлый период и другие платежи. Всего на сумму более 32 тыс. рублей.Фактически гражданка вернула себе деньги, которые оплатила по договору с «Бурятэнерго». Хотя, думаем, она предпочла бы, чтобы ее дом вовремя получил электричество, а не это 100%-ное покрытие своих расходов за счет выигранных судебных компенсаций.Более того, с энергетиков будет взыскиваться за неисполнение судебного решения по поводу техприсоединения, если таковое случится, по 75 рублей неустойки за каждый день просрочки.Это далеко не единственное решение по поводу задержки с присоединением домов к электричеству, когда люди побеждают «Бурятэнерго».За деятельностью ПАО «Россети Сибирь» на территории Бурятии следит не только народ, но и прокуратура. Так, до 1 ноября текущего года фирма должна выполнить работы по замене 11 опор воздушной линии. Однако энергетики сделают это не сами по себе, а потому что их заставили люди в синих мундирах. Опять-таки через суд.Речь идет об Улан-Удэ, где прокурор Железнодорожного района обратил внимание «Бурятэнерго» на неудовлетворительное состояние элементов сетевого хозяйства. Аварийное состояние опор выявили в ходе проверки: недопустимая степень загнивания, наклон. Кстати, воздушная линия введена в эксплуатацию в 1981 - 1983 гг.Энергетики возражали против удовлетворения исковых требований, но это им не помогло.«Бурятэнерго», в ведении которого находятся электрические провода, опоры и прочие части электрического хозяйства, не выполняет свои обязательства из-за того, что находится в непростом положении, связанном с нехваткой средств.А тут еще из-за резкого подорожания дров граждане, живущие в частном секторе, совсем не вовремя для энергетиков все активнее переходят на электроотопление. Например, нынешней зимой специалисты «Бурятэнерго» сообщили о выявлении на Левом Берегу Улан-Удэ в пик морозов сверхнормативного потребления электроэнергии. Старые сети, которые не предназначены для нагрузок такого уровня, конечно, не выдерживают, и происходят отключения.Положение «Бурятэнерго» усугубляют «электровампиры», постоянно атакующие хозяйство фирмы. Масштабы хищений огромны. Суммарно речь в Бурятии идет о миллионах рублей. Противостояние с «вампирами» идет годами, десятилетиями. Навсегда извести эту «экономическую нечисть» пока не получилось. Их ловят десятками, а они все никак не заканчиваются.На Левом Берегу Улан-Удэ в ноябре-декабре минувшего года прошли очередные рейды. «Охота на вампира» позволила выявить 23 случая электрохищений. Это привычный сезон для усиления контроля, ведь приходит похолодание. Хотя в другие месяцы, пояснили «Номер один» в «Бурятэнерго», рейды также проводятся.Недавно в Улан-Удэ вынесено решение суда по очередному «вампиру». Не желая жить честно, он, как отметила Фемида, подключил свой провод «при помощи прокалывающих зажимов к магистральному проводу». Энергетики составили акт о неучтенном потреблении. Период нелегального использования энергии у гражданина составил около семи месяцев. Расчет объема и стоимости показал, что им потреблено более 70 тыс. кВт-час энергии на сумму свыше 590 тыс. рублей.С провинившегося мужчины судом взыскана данная сумма, а также госпошлина более 9 тыс. рублей. Нарушителя можно назвать «продвинутым» – он использовал специальные зажимы. А бывает, что воруют просто при помощи обыкновенных скруток.Другой «вампир» несколько лет назад был отключен от электроэнергии, но тоже решил потреблять энергию «на халяву». Он подключился к магистральному проводу как раз с помощью скруток и нелегально употребил свыше 130 тыс. кВт-час энергии, что определено расчетным способом. В денежном эквиваленте это составило более 450 тыс. рублей.Нарушителю даже выставлялась претензия, в которой горе-потребителю установили срок для добровольной оплаты. Но он его проигнорировал. В суд ответчик не явился, поэтому вынесено заочное решение. Его направили хитрецу по почте, но вскоре письмо вернулось назад неврученным.Эти два случая дают представление о том, какого уровня могут достигать убытки от электроворов. Есть разные способы воровства электроэнергии: вмешательство в работу приборов учета, иные способы потребления в обход приборов учета.- Потребители мошенничают и платят меньше, чем потребляют. Всего в прошлом году в зоне обслуживания «Бурятэнерго», филиала «Россети Сибирь», составлено 502 акта о безучетном потреблении электроэнергии на сумму более 24 млн рублей. Из них 60 актов составлено в отношении юрлиц (ущерб составил около 12 млн рублей), а 442 - по физлицам (ущерб 11 млн 850 тыс. рублей)», - отметили в «Бурятэнерго».Какова же тройка муниципалитетов-«лидеров»? «Вампирским» лидером, безусловно, является город Улан-Удэ, так как здесь проживает больше людей, а если смотреть по районам города, то лидер этого антирейтинга - Октябрьский район.Если рассматривать отдельно сельские районы Бурятии, то антирейтинг выглядит так:1) Селенгинский район (включая город Гусиноозерск),2) Джидинский район,3) Тункинский район.Существует такая «разновидность» электроворовства - бездоговорное потребление (тут договора электроснабжения нет).- Всего составлено 226 актов бездоговорного потребления (из них по юридическим лицам - три, по физическим лицам - 223). Ущерб составил порядка 29,5 млн рублей с учетом НДС. По городу Улан-Удэ на первом месте антирейтинга также Октябрьский район, - подвели прошлогодние итоги в «Бурятэнерго».В среде «бездоговорняков» из районов республики горе-лидером является Селенгинский район (включая город Гусиноозерск). Затем идут Прибайкальский район и Джидинский.Улучшается в РБ с годами положение с воровством электричества или ухудшается? Оно противоречивое. В «Бурятэнерго» говорят, что количество фактов хищения электроэнергии снижается. Но и одновременно возрастают объемы хищения.- Вероятно, это связано с массовым переходом на электроотопление. Нарушители изыскивают способы заплатить меньше. При этом зачастую это совсем не бедные, а вполне обеспеченные люди. При этом они не только наносят финансовый ущерб, но и влияют на качество электроснабжения своих же соседей. Из-за возросшего потребления электроэнергии снижается ее качество, наблюдаются скачки напряжения и учащаются отключения, - заключают энергетики.Фото: «Номер один»