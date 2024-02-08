Строительство Центра культурного развития в Бабушкине отстало от графика

Управление капитального строительства правительства Бурятии усилит контроль за возведением Центра культурного развития в Бабушкине. Как сообщили в республиканском Минстрое, строительство нового здания должны завершить уже в этом году. Однако процент выполненных работ на сегодня совсем небольшой. На это обратил внимание глава республики Алексей Цыденов во время своего визита в Кабанский район.Строительство Центра культурного развития в Бабушкине стартовало летом прошлого года. За это время рабочие выполнили только устройство фундамента и приступили к возведению конструктива. Существенное отставание от графика ставит под угрозу сдачу объекта в срок. Причину недоработки связывают с появлением грунтовых вод на стройплощадке. На совещании с подрядной организацией Управление капстроительства приняло решение откорректировать проектную документацию.«При разработке котлована был выявлен бутовый фундамент старого здания, его было необходимо демонтировать. Еще одна проблема, с которой столкнулся подрядчик, это высокий уровень грунтовых вод. В связи с этим строители изменили глубину заложения фундамента. Все это не было предусмотрено в проекте. Сегодня на совещании с подрядчиком приняли решение о внесении изменений в проектную документацию в части пожарных резервуаров и конструктива», - рассказал начальник Управления капстроительства Анатолий Урбанов.Чтобы сдать объект в срок, специалисты УКСа будут отслеживать работу строителей еженедельно.Будущий Центр культурного развития в Бабушкине будет представлять из себя двухэтажное здание с подвалом. В нем предусмотрен зрительный зал на 200 мест с гримерной и костюмерной комнатами, взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокальным искусством, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство.Фото: Минстрой Бурятии