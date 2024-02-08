В павильоне Бурятии на ВДНХ встретили символ наступающего года

Новый год по буддийским традициям встретят не только в Республике Бурятия, но и на международной выставке-форуме в Москве на ВДНХ.

Сегодня, 8 февраля, перед гостями продемонстрировали символ наступающего года. Большой дракон под ритмичные удары шаманского барабана «пролетел» по всей выставке, остановившись по пути в нескольких павильонах.

Рядом с павильоном Бурятии его встретили с особым торжеством. Гостям рассказали о традициях празднования Нового года по лунному календарю в республике, а также обычаях, связанных с Сагаалганом.







Напомним, празднование Сагаалгана на ВДНХ пройдет 11 февраля в павильоне Бурятии. Гостей мероприятия ждут познавательные лекции, фотосессия с Сагаан Убгэном, мастер классы и большая концертная программа.

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один