В павильоне Бурятии на ВДНХ встретили символ наступающего года
Новый год по буддийским традициям встретят не только в Республике Бурятия, но и на международной выставке-форуме в Москве на ВДНХ.
Сегодня, 8 февраля, перед гостями продемонстрировали символ наступающего года. Большой дракон под ритмичные удары шаманского барабана «пролетел» по всей выставке, остановившись по пути в нескольких павильонах.
Рядом с павильоном Бурятии его встретили с особым торжеством. Гостям рассказали о традициях празднования Нового года по лунному календарю в республике, а также обычаях, связанных с Сагаалганом.
Напомним, празднование Сагаалгана на ВДНХ пройдет 11 февраля в павильоне Бурятии. Гостей мероприятия ждут познавательные лекции, фотосессия с Сагаан Убгэном, мастер классы и большая концертная программа.
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Фото: Номер один