Общество 08.02.2024 в 21:09

Студенты из Бурятии выступили на ВДНХ в День российской науки

На выставке в Москве представили БГСХА (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
Студенты из Бурятии выступили на ВДНХ в День российской науки

Сегодня, 8 февраля, в День российской науки, на ВДНХ в столице России выступили представители Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Гостям рассказали о последних наработках и открытиях бурятских ученых, а также показали уникальные продукты из республики.

«Нашим гостям будут предложены лекции, творческие мастерские, мастер-классы. Посетители смогут воочию посмотреть, чем дышит и живет академия. Это те исследования, которые представлены на стенде Бурятии. БГСХА – первый вуз Бурятии, с которого начинается становление и развитие высших школ. Фундаментальными для нас являются исследования в области животноводства, выведению новых сортов растений и т.д»,

- рассказала Баирма Гыргенова, проректор по развитию БГСХА.



Кроме того, преподаватели академии прочитали лекции о древних традициях бурятского народа, о буддийских святынях в республике и т.д. Гостей также ждала яркая шоу-программа. С творческим номером перед зрителями выступил народный ансамбль песни и танца при БГСХА «Алтан Булаг».



Посетители фестиваля смогли поучиться национальному танцу «Ехор», поучаствовать в викторине о Бурятии, а также потренироваться в игре «Шагаай наадан», а также расписывать мандалы.



Фото: Номер один

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