Общество 09.02.2024 в 09:15

В Бурятии три тонны нефрита стоимостью 10 млн рублей отдали государству

Его изъяли полицейские в рамках расследования уголовного дела
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии три тонны нефрита стоимостью 10 млн рублей отдали государству
Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ провела проверку по информации МВД по Республике Бурятия.

В 2012 году в рамках расследования уголовного дела сотрудниками отдела полиции по Баунтовскому району было изъято 3,3 тонны нефрита-сырца, который находится на хранении и на протяжении длительного времени остается невостребованным. Согласно заключению геммологического исследования его стоимость составила более 10 млн рублей.

Прокурор района в интересах Российской Федерации в суд направил заявление о признании изъятого полудрагоценного камня бесхозяйным и обращении его в собственность государства с передачей в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия для дальнейшего распоряжения.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ заявление прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
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