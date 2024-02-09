В Бурятии три тонны нефрита стоимостью 10 млн рублей отдали государству

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ провела проверку по информации МВД по Республике Бурятия.В 2012 году в рамках расследования уголовного дела сотрудниками отдела полиции по Баунтовскому району было изъято 3,3 тонны нефрита-сырца, который находится на хранении и на протяжении длительного времени остается невостребованным. Согласно заключению геммологического исследования его стоимость составила более 10 млн рублей.Прокурор района в интересах Российской Федерации в суд направил заявление о признании изъятого полудрагоценного камня бесхозяйным и обращении его в собственность государства с передачей в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия для дальнейшего распоряжения.Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ заявление прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.