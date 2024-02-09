В Бурятии увеличат частоту авиарейсов в Таксимо

В Бурятии с 1 марта частоту авиарейсов по маршруту Улан-Удэ-Таксимо увеличат с 2-х до 3-х раз в неделю, сообщили в Республиканском Минтрансе. Продажа билетов откроется уже в ближайшее время.Как отметили в Минтрансе, жители Бурятии могут купить билет на этот маршрут по льготной цене 6700 рублей в одну сторону, тогда как коммерческий тариф составляет 14 000 рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии