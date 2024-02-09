Общество 09.02.2024 в 09:47

В Бурятии росгвардейцы помогли одинокой пенсионерке

Они накололи женщине дрова и сложили их в поленницу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии росгвардейцы помогли одинокой пенсионерке
В поселке Багдарин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметили пожилую женщину, которая пыталась сама наколоть дрова. В ходе разговора оказалось, что бабушка проживает одна, всю работу по хозяйству ей приходится делать самой.

«После окончания дежурства прапорщик полиции Сергей Хамаганов и младший сержант полиции Валерий Райс заехали к пожилой женщине и предложили ей свою помощь. Росгвардейцы перетаскали дрова с улицы в ограду, накололи их и сложили в поленницу. Пенсионерка сердечно поблагодарила росгвардейцев за оказанную помощь. На прощание сотрудники вневедомственной охраны сказали бабушке обращаться, когда ей вновь понадобится хозяйственная помощь», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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