Общество 09.02.2024 в 09:59

Житель Бурятии погиб на спецоперации, до конца исполнив свой воинский долг

26-летний Никита Дашипылов был командиром гранатометного взвода
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Текст: Ольга Лазарева
Житель Бурятии погиб на спецоперации, до конца исполнив свой воинский долг
В ходе специальной военной операции погиб наш земляк. Дашипылов Никита Владимирович родился 3 марта 1998г в с. Субуктуй Кяхтинского района, сообщает паблик "Мемориал памяти военным из Бурятии".

Выпускник КСОШ №3, увлекался борьбой и боксом. В 2017 году поступил в Бурятский государственный университет.

После окончания учебы в 2022 году подписал контракт с воинской частью 69647. С марта 2023 года находился на СВО, за отличную службу получил «Орден Мужества». 4 апреля 2023 года было присвоено звание Лейтенанта. Никита был командиром гранатометного взвода 2-ого мотострелкового батальона.

Погиб при выполнении поставленных задач, до конца исполнив свой воинский долг.

У Никиты Владимировича осталась любящая семья: мать, отец, жена и двое детей.

В памяти родных, близких и друзей Никита навсегда останется светлым, всегда улыбчивым и приходящим на помощь товарищем и другом, любящим сыном, мужем, отцом.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!

Прощание состоится 12 февраля 2024 г. Вынос из дома в 11.40 по адресу: с. Мурочи, ул. Школьная, д.23. Прощальная церемония состоится у памятника Великой Отечественной войны.

Фото: паблик "Мемориал памяти военным из Бурятии" 

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