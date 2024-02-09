Общество 09.02.2024 в 10:38
В Улан-Удэ не могут найти парикмахера для ветерана тыла
96-летняя бабушка уже два года не выходит на улицу из-за проблем со здоровьем
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ неравнодушный мужчина помогает пожилой одинокой женщине. Она уже долгое время не выходит из дома.
- Почти в центре Улан-Удэ проживает старенькая бабушка, которой идет 96-й год. Она ветеран тыла, заслуженный экономист России, имеет много наград и званий. Слава Богу, не лежачая и в очень здравом уме, некоторые молодые позавидуют. Короче, весьма почтенная старушка. Но, проблема в том, что она может передвигаться только в пределах квартиры, поэтому, уже года 2 не выходит на улицу. При этом, с медобслуживанием и гигиеной проблем нет, участковый терапевт посещает, медсестра анализы берет прямо на дому, с мытьем помогает родственница. А вот со стрижкой проблемы есть, вот как подстричься пожилой женщине, если посетить парикмахерскую она не в силах? – пишет автор поста в паблике «Злой Улан-Удэ».
По словам улан-удэнца, он попытался сам решить эту проблему, заглянув в ближние парикхмахерские, однако мастера ответили отказом на его просьбу.
- Заглянул в парикмахерскую, которая буквально в 200-х метрах от дома и увидел пустой зал, в нем двух мастериц, одна из которых полирует себе ногти, вторая зависла в телефоне. Говорю: "Девушки, помогите старушке, тут 5 минут ходьбы, нужно взять только накидку и машинку. Никаких фасонных стрижек, только укоротить, там с ходьбой работы на 30-40 минут. Без разницы когда, можно даже до работы, в обед или после работы. После стрижки приберусь сам, оплату гарантирую". На меня посмотрели как на сумасшедшего и дружно отрапортовали, что по домам не ходят! После этого обзвонил еще 3 парикмахерских в шаговой доступности. Тот же результат, - говорит автор поста.
В комментариях пользователи поблагодарили мужчину за неравнодушие, а некоторые парикмахеры тут же предложили свои услуги.
- Могу съездить постричь. Бесплатно.
- Здравствуйте, напишите личку, съездим и сделаем стрижку.
- Ты мой кумир. Держи этот вопрос на контроле. Потом расскажи чем закончилось, - пишут в комментариях.
Фото: Pixabay.com
- Почти в центре Улан-Удэ проживает старенькая бабушка, которой идет 96-й год. Она ветеран тыла, заслуженный экономист России, имеет много наград и званий. Слава Богу, не лежачая и в очень здравом уме, некоторые молодые позавидуют. Короче, весьма почтенная старушка. Но, проблема в том, что она может передвигаться только в пределах квартиры, поэтому, уже года 2 не выходит на улицу. При этом, с медобслуживанием и гигиеной проблем нет, участковый терапевт посещает, медсестра анализы берет прямо на дому, с мытьем помогает родственница. А вот со стрижкой проблемы есть, вот как подстричься пожилой женщине, если посетить парикмахерскую она не в силах? – пишет автор поста в паблике «Злой Улан-Удэ».
По словам улан-удэнца, он попытался сам решить эту проблему, заглянув в ближние парикхмахерские, однако мастера ответили отказом на его просьбу.
- Заглянул в парикмахерскую, которая буквально в 200-х метрах от дома и увидел пустой зал, в нем двух мастериц, одна из которых полирует себе ногти, вторая зависла в телефоне. Говорю: "Девушки, помогите старушке, тут 5 минут ходьбы, нужно взять только накидку и машинку. Никаких фасонных стрижек, только укоротить, там с ходьбой работы на 30-40 минут. Без разницы когда, можно даже до работы, в обед или после работы. После стрижки приберусь сам, оплату гарантирую". На меня посмотрели как на сумасшедшего и дружно отрапортовали, что по домам не ходят! После этого обзвонил еще 3 парикмахерских в шаговой доступности. Тот же результат, - говорит автор поста.
В комментариях пользователи поблагодарили мужчину за неравнодушие, а некоторые парикмахеры тут же предложили свои услуги.
- Могу съездить постричь. Бесплатно.
- Здравствуйте, напишите личку, съездим и сделаем стрижку.
- Ты мой кумир. Держи этот вопрос на контроле. Потом расскажи чем закончилось, - пишут в комментариях.
Фото: Pixabay.com
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