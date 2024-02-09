Общество 09.02.2024 в 11:28

«Родители всю ночь плакали от счастья»

Стали известны подробности о том, как освобождали из плена военнослужащих из Бурятии

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Текст: Ольга Лазарева
«Родители всю ночь плакали от счастья»
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала о том, как шла работа по освобождению из плена наших бойцов. 

«Вчера состоялся обмен 100 на 100. В списках - трое земляков! Так, ко мне обратилась мама одного из военнослужащих из Иволгинского района, которая сообщила, что сын был мобилизован в сентябре 2022 года, а через год супруге поступил звонок, где сообщили, что он в плену. Собеседник попросил, чтобы она сообщила командованию, что ВСУ согласны на обмен. Мама военнопленного пришла ко мне с просьбой включить в список на обмен и помочь в высвобождении. Сегодня мама сообщила — до этого с отцом плакали от горя, а сегодня всю ночь плакали от счастья...», - сообщила Юлия Жамбалова. 

По второму военнослужащему уполномоченному обратилась дочь за помощью поиска отца (отчима), который в 2023 году заключил контракт через призывной пункт. 

Гражданская супруга из Иволгинского района третьего военнослужащего  сообщила, что её супруг заключил контракт через призывной пункт и направлен в в/ч в г. Алейск. В ноябре она нашла видео, где он вместе с другими военнопленными. По телефону он подтвердил, что находится в плену. 

- Гражданская супруга 60-летнего нашего земляка попросила помощи освободить его из плена в ноябре 2023 года у нашего аппарата. Сегодня утром она поблагодарила всех, кто помогал ее супругу освободиться из плена, рассказала, что когда супруг отправил первую зарплату, наказал — купи мясорубку, так как очень любит молоть мясо и стряпать буузы.

Я понимаю чувства тех мам, жён, сестер, родственников, чьи родные сейчас находятся в статусе военнопленных, без вести пропавших. Хочу заверить, что Главой Республики Бурятия А.С. Цыденовым, Уполномоченным по правам человека РФ Т.Н. Москальковой, министерством обороны России и компетентными органами принимаются все меры в поиске без вести пропавших, военнопленных, делается всё возможное! – утверждает уполномоченный по правам человека в Бурятии. 

Фото: скриншот

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