Похороны защитников страны привели к скандалу

31 января апелляционный суд вернул военкомату Бурятии его жалобу на решение Арбитражного суда республики, согласно которому военный комиссариат должен выплатить 307 562 рубля (и плюс ряд иных сумм) индивидуальному предпринимателю, который занимался погребением, увековечиванием памяти участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий.Не очень красивая история как раз и возникла после похорон нескольких заслуженных людей.Закон России давно установил, что при похоронах некоторых, особенно уважаемых категорий лиц расходы подлежат возмещению за счет бюджета. В знак благодарности за их прижизненные заслуги перед государством. Увы, этот финансовый вопрос порой становится причиной противостояния.ИП Ларионов, обращаясь в суд, заявил двух ответчиков - военкомат и полицию. По итогам разбирательства в Улан-Удэ выплату возложили только на военкомат.Проигравшее ФКУ «Военный комиссариат Республики Бурятия» было настроено продолжить разбирательство, но… пропустило установленный срок обжалования. Суд второй инстанции указал, что обжалуемое решение принято 04.12.2023 и, согласно правилам исчисления процессуальных сроков, апелляционная жалоба могла быть подана до 09.01.2024. Но ее подали позже.Военкомат ходатайствовал о восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы, ссылаясь на возросший объем работы у сотрудников военного комиссариата. Однако апелляционный суд отказал.«Загруженность работников военного комиссариата является внутренней организационной проблемой юридического лица и не может быть рассмотрена судом в качестве уважительной причины. В данном случае названные обстоятельства не являются препятствующими своевременной подаче апелляционной жалобы», - констатировал суд второй инстанции, намекая, что вопросам, связанным с судебной сферой, следует отводить в рабочем календаре более приоритетное место.Иные обстоятельства, не позволившие обратиться с апелляционной жалобой в установленный срок, бурятский военкомат не указал. В итоге в восстановлении срока подачи апелляционной жалобы отказано. Обжалуют ли данный отказ, пока неизвестно.ИП Ларионов за минувшие годы изготовил и установил надгробные памятники (а также оказал услуги по погребению) для целого ряда заслуженных граждан. Он это делал согласно договорам, заключенным с родственниками умерших.И вот по семи случаям похорон возникли проблемы, которые предприниматель и представители госструктур не смогли решить, как говорится, тихо-мирно.Исследовав материалы, представленные в деле, суд пришел к выводу, что по большинству из этих похороненных граждан военкоматовский отказ в возмещении был незаконным, нарушал гарантии по увековечиванию памяти в соответствии с законами «О погребении и похоронном деле» и «О ветеранах».По некоторым гражданам военкомат упирал на то, что те получили статус участников боевых действий проходя службу во внутренних войсках МВД РФ и значит возмещение должна выплачивать полиция. Суд назвал такой довод несостоятельным.В отношении еще одного усопшего военный комиссариат, выдавая отказ, указал, что «в представленных документах на возмещение расходов по изготовлению и установке надгробного памятника имеются расхождения в отчестве и месяце рождения». Видимо, произошла опечатка. В общем, по каждому случаю военкомат указал причину отказа в выплате «похоронных» денег ИП.После анализа документов суд пришел к выводу, что отказ правомерен лишь в одном случае. С бабушкой-ветераном Великой Отечественной войны. В годы войны с гитлеровской Германией она с 01.01.1942 по 03.04.1943 помогала лечить раненых красноармейцев. Работала в должности медсестры в железнодорожной поликлинике станции Улан-Удэ, а затем была переведена в спецгоспиталь № 944, который располагался в г. Улан-Удэ на станции Дивизионной.Но она имела статус только ветерана войны, а участницей или инвалидом войны не являлась. Поэтому Фемида решила, что здесь в возмещении расходов ИП на изготовление, установку надгробного памятника, оказание услуг по погребению отказали правильно.К слову, относительно гражданина, по которому бурятский военкомат указал на несовпадения и вернул документы, отмечено, что его статус участника Великой Отечественной все же подтверждается архивными справками.Из 359 998 рублей, запрашиваемых за свою работу предпринимателем, Фемида вычла 52 436 рублей за тот единственный правомерный отказ. Так и определилась сумма возмещения с военкомата за памятники и похороны.Далее Фемида прибавила к ней еще почти 50 тыс. рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами плюс судебную пошлину (эта сумма была пропорционально уменьшена от той, что запрашивал истец).В отношении исковых требований ИП к полиции полностью отказано. Полицейские оказались вообще непричастны к возмещению расходов в этой траурно-финансовой истории.Фото: «Номер один»