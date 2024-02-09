Общество 09.02.2024 в 12:01

Глава Бурятии принял участие в обряде Дугжууба

Ритуальные костры разожгли во всех буддийских храмах
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Текст: Ольга Лазарева
Глава Бурятии принял участие в обряде Дугжууба
Алексей Цыденов принял участие в обряде Дугжууба и поздравил жителей с наступающим праздником Сагаалган:

- Живите правильно, живите с чистой душой, идите по жизни уверенно, пусть нам способствует удача. Пусть все у нас получится, пусть наши ребята быстрее домой вернутся с победой, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. Всех с праздником!

В этот день ламы читают торжественный молебен, совершают особое подношение хозяину подземного мира Сахюусану. Монахи готовят «соор» - пирамиду из реек, дерева, бумаги и черепа из папье-маше, куда закладывают само подношение и затем торжественно сжигают на большом костре, что и символизирует духовное очищение.

Буддийские ламы говорят, что, исполнив ритуал, верующие оставляют в прошлом все самое плохое и переходят в новый год с хорошими мыслями.

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Фото "Номер один"

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