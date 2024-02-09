Общество 09.02.2024 в 12:12

В Улан-Удэ для захоронений открыто лишь одно кладбище - «Южное»

На других уже закрытых кладбищах захоронения возможны только в исключительных случаях
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ для захоронений открыто лишь одно кладбище - «Южное»
На территории города Улан-Удэ открыто для захоронений одно кладбище - «Южное». 

Помимо него имеется ряд закрытых кладбищ: - кладбище «Центральное», кладбище мкрн. Загорск, кладбище мкрн. Шишковка, кладбище мкрн. Мелькомбинат. Здесь захоронения возможны при наличии места рядом с близким родственником. 

На кладбище в мкрн. Горького и мкрн. Кирзавод возможны захоронения урн с прахом в родственную могилу. 

Телефон круглосуточной информационной линии МАУ «Специализированная служба» тел.: 23-32-32, сообщает комитет городского хозяйства. 

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