Общество 09.02.2024 в 12:12
В Улан-Удэ для захоронений открыто лишь одно кладбище - «Южное»
На других уже закрытых кладбищах захоронения возможны только в исключительных случаях
Текст: Ольга Лазарева
На территории города Улан-Удэ открыто для захоронений одно кладбище - «Южное».
Помимо него имеется ряд закрытых кладбищ: - кладбище «Центральное», кладбище мкрн. Загорск, кладбище мкрн. Шишковка, кладбище мкрн. Мелькомбинат. Здесь захоронения возможны при наличии места рядом с близким родственником.
На кладбище в мкрн. Горького и мкрн. Кирзавод возможны захоронения урн с прахом в родственную могилу.
Телефон круглосуточной информационной линии МАУ «Специализированная служба» тел.: 23-32-32, сообщает комитет городского хозяйства.
Помимо него имеется ряд закрытых кладбищ: - кладбище «Центральное», кладбище мкрн. Загорск, кладбище мкрн. Шишковка, кладбище мкрн. Мелькомбинат. Здесь захоронения возможны при наличии места рядом с близким родственником.
На кладбище в мкрн. Горького и мкрн. Кирзавод возможны захоронения урн с прахом в родственную могилу.
Телефон круглосуточной информационной линии МАУ «Специализированная служба» тел.: 23-32-32, сообщает комитет городского хозяйства.
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