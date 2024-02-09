В Улан-Удэ для захоронений открыто лишь одно кладбище - «Южное»

На территории города Улан-Удэ открыто для захоронений одно кладбище - «Южное».Помимо него имеется ряд закрытых кладбищ: - кладбище «Центральное», кладбище мкрн. Загорск, кладбище мкрн. Шишковка, кладбище мкрн. Мелькомбинат. Здесь захоронения возможны при наличии места рядом с близким родственником.На кладбище в мкрн. Горького и мкрн. Кирзавод возможны захоронения урн с прахом в родственную могилу.Телефон круглосуточной информационной линии МАУ «Специализированная служба» тел.: 23-32-32, сообщает комитет городского хозяйства.