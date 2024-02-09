Общество 09.02.2024 в 12:29

На Бурятию надвигаются метели и снегопады

Сагаалган будет ветреным и снежным
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Текст: Ольга Лазарева
На Бурятию надвигаются метели и снегопады
Бурятский Гидрометцентр предупреждает о влиянии циклона на погоду в республике с 11-12 февраля. Местами будет сильный снегопад и усиление ветра до 15-20 м/с, слабые метели. На дорогах города и республики накаты. 

10 февраля по республике будет переменная облачность, по северной половине местами снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -18,-23, днем -10,-15, местами -2,-7.

11 февраля по республике ждут метели. Будет переменная облачность, по северной половине местами снег, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине сильные снегопады, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, по Окинскому району до 20 м/с, поземок, слабые метели. Температура ночью -17,-22, местами -24,-29, по Прибайкалью -10,-15,  днем -6,-11, местами -2,+3.

12 февраля по республике: облачно, на большей части территории снег, местами сильный снегопад. Ветер северо-западный 6-11, утром и днем в отдельных районах 15-20 м/с, поземок, слабые метели. Температура ночью -17,-22, местами -7,-12, днем -5,-10, местами -11,-16.

Впрочем, судя по краткому прогнозу синоптиков на февраль 2024 года, средняя месячная температура воздуха по республике в текущем месяце ожидается на 1-2° выше, а по юго-западу местами около средних многолетних значений. 

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