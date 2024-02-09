В Бурятии пенсионерка вяжет теплые носки для воинов-земляков

Лидия Николаевна Чупышева, ветеран педагогического труда, она вяжет нашим воинам-землякам тёплые носочки с любовью и заботой. В этот раз связала и передала воинам-землякам 16 пар носков из натуральной шерсти. Пряжу покупала сама на свою пенсию, сообщает газета «Джидинка».За плечами Лидии Николаевны – кипучая деятельность: школа, дом, общественные заботы. Нижнеторейская школа, в которой работала Лидия Николаевна, постоянно занимала призовые места на олимпиадах, Всероссийских конференциях со своими уникальными изделиями, которые готовили девочки под руководством Лидии Николаевны.Сейчас Лидия Николаевна переехала в райцентр, и старается идти в ногу со временем. "Влилась" в дружный коллектив клуба "Золотой возраст". В апреле ей исполнится 86 лет. Члены клуба – пенсионеры активной жизненной позиции, волонтеры. И тут Лидия Николаевна вновь вернулась к своему хобби, неиссякаемому источнику вдохновения – вязанию.Фото: газета "Джидинка"