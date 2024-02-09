Удэ-Удэ готовится к таянию снега

За минувшие сутки с городских улиц вывезли 139 КАМАЗов снега, сообщили в Комбинате по благоустройству.Сегодня 107 уборщиков территорий и 55 единиц коммунальной спецтехники убирают снег с городских дорог и пешеходных зон, чтобы в период таяния снега не допустить подтопления улиц.- Днем сейчас уже значительно теплее, снег на улицах начинает таять, а вечером он замерзает и на поверхности образуется тонкий ледовый слой. Мы сейчас усиленно очищаем улицы, а скользкие участки - подсыпаем, чтобы обеспечить безопасное передвижение по городским дорогам, - говорит директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Особое внимание уделяется вывозу снега с проблемных участков районов города, подверженных подтоплению - это теневые участки города.Фото: мэрия Улан-Удэ