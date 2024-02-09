Общество 09.02.2024 в 14:59

Удэ-Удэ готовится к таянию снега

С городских улиц вывезли 139 КАМАЗов снега
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Текст: Ольга Лазарева
Удэ-Удэ готовится к таянию снега
За минувшие сутки с городских улиц вывезли 139 КАМАЗов снега, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Сегодня 107 уборщиков территорий и 55 единиц коммунальной спецтехники убирают снег с городских дорог и пешеходных зон, чтобы в период таяния снега не допустить подтопления улиц.

- Днем сейчас уже значительно теплее, снег на улицах начинает таять, а вечером он замерзает и на поверхности образуется тонкий ледовый слой. Мы сейчас усиленно очищаем улицы, а скользкие участки - подсыпаем, чтобы обеспечить безопасное передвижение по городским дорогам, - говорит директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Особое внимание уделяется вывозу снега с проблемных участков районов города, подверженных подтоплению - это теневые участки города.

Фото: мэрия Улан-Удэ 
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