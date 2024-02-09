Общество 09.02.2024 в 15:15
Приход «Пятерочки» в Бурятию пока откладывается
Когда федеральная сеть зайдет в республику и зайдет ли вообще, не известно
Текст: Андрей Константинов
Сенсационную новость преподнес сегодня вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7». Там местные жители спросили, когда в районе планируется открывать магазин «Пятерочка».
В ответ в отдел экономики администрации района, сообщили, что планов по открытию «Пятерочки» в Мухоршибирском районе нет.
«Минпромторг Республики Бурятия информацию о входе торговой сети в республику не подтвердил, переговоры с торговой сетью не проводились», - заявили в районном отделе экономики.
Напомним, в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев и республиканские предприниматели провели встречу с представителем федеральной торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Гавриловой.
«Обсудили перспективы развития в нашем регионе и взаимодействие федеральной сети с местными производителями. Руководство «Пятерочки» рассматривает открытие торговых точек в формате «магазин у дома» не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии. Уверен, что открытие магазинов федеральной сети расширит выбор товаров и услуг для населения и повысит качество жизни наших жителей», - заявил тогда по итогам встречи глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев.
В ответ в отдел экономики администрации района, сообщили, что планов по открытию «Пятерочки» в Мухоршибирском районе нет.
«Минпромторг Республики Бурятия информацию о входе торговой сети в республику не подтвердил, переговоры с торговой сетью не проводились», - заявили в районном отделе экономики.
Напомним, в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев и республиканские предприниматели провели встречу с представителем федеральной торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Гавриловой.
«Обсудили перспективы развития в нашем регионе и взаимодействие федеральной сети с местными производителями. Руководство «Пятерочки» рассматривает открытие торговых точек в формате «магазин у дома» не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии. Уверен, что открытие магазинов федеральной сети расширит выбор товаров и услуг для населения и повысит качество жизни наших жителей», - заявил тогда по итогам встречи глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев.
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