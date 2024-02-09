Общество 09.02.2024 в 15:43

Русский дом в Улан-Баторе устроил праздник для друзей и партнеров

Почетным гостем мероприятия стал первый монгольский летчик-космонавт
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Текст: Чингис Шоноев
Русский дом в Улан-Баторе устроил праздник для друзей и партнеров
Российский центр науки и культуры в Монголии устроил праздник для своих друзей и партнеров в канун Нового года по лунному календарю.

«Традиция собирать своих друзей и партнеров перед наступлением Нового года по восточному календарю появилась в Русском Доме Улан-Батора 13 лет назад. С тех пор ежегодно у нас собираются Общество Дружбы «Монголия-Россия», Монгольская Ассоциация выпускников российских и советских учебных заведений, ассоциация монгольских преподавателей русского языка, различные НПО и НКО страны», – рассказала исполняющая обязанности директора Российского центра науки и культуры в Монголии Валерия Кильпякова.

Почетным гостем праздника стал герой Советского Союза и Монголии, первый монгольский летчик-космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча, который поблагодарил представительство Россотрудничества в Монголии за теплый прием и концерт накануне новогодних праздников. Космонавт как самый старший за столом разрезал по всем традициям и раздал по старшинству кусочки от ритуального мясного новогоднего блюда – говяжьей грудинки.

Новый год по лунному календарю в Монголии называется Цагаан сар, что переводится как Белый месяц. В старину в течение этого времени кочевники навещали родных и друзей, обязательно начиная первый день с посещения и обряда почитания старейшин. Эта традиция соблюдается и в наши дни.

Фото: «Номер один»
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