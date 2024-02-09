Почти 22 тыс бутылок и банок собрали фандоматы на вокзалах ВСЖД

В 2023 году посетители вокзалов Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ отправили на переработку 21,5 тыс пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Отметим, что подобные терминалы появились на январе этого года на железнодорожных вокзалах Ангарск и Усолье-Сибирское, сообщила пресс-служба ВСЖД.За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.Добавим, РЖД реализует экологические программы уже много лет. На инфраструктурных объектах и в ряде пассажирских поездов действует проект раздельного сбора мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, в 2023 году на вторичную переработку было передано почти 7 тонн пластика, бумаги стекла и других отходов.Фото: ВСЖД