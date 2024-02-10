Общество 10.02.2024 в 08:05

Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Сагаалганом

Дорогие земляки!
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Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Сагаалганом
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с праздником Белого месяца - Сагаалганом!

Сагаалган – это теплый, семейный праздник, в котором заложен глубокий смысл. Его традиции закладывают нам основу семейных ценностей – уважать старших, быть всегда рядом и делить радость с близкими.

В эти праздничные дни мы спешим навестить своих родных и близких, поздравить друзей, коллег и соседей. Мы верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие.

Уверен, что в Год семьи, объявленный в нашей стране, семейные традиции будут только укрепляться! Поддержку и стабильность ощутит каждая семья!

Дорогие друзья! В Год Зеленого Деревянного дракона по бурятскому обычаю желаю вам всех благ! Здоровья, счастья, благополучия, силы духа, успехов во всем, веры и надежды на лучшее!

Сагаан hараар, Сагаалганаар!
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