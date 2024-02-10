Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Сагаалганом

От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с праздником Белого месяца - Сагаалганом!Сагаалган – это теплый, семейный праздник, в котором заложен глубокий смысл. Его традиции закладывают нам основу семейных ценностей – уважать старших, быть всегда рядом и делить радость с близкими.В эти праздничные дни мы спешим навестить своих родных и близких, поздравить друзей, коллег и соседей. Мы верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие.Уверен, что в Год семьи, объявленный в нашей стране, семейные традиции будут только укрепляться! Поддержку и стабильность ощутит каждая семья!Дорогие друзья! В Год Зеленого Деревянного дракона по бурятскому обычаю желаю вам всех благ! Здоровья, счастья, благополучия, силы духа, успехов во всем, веры и надежды на лучшее!Сагаан hараар, Сагаалганаар!