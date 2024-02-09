Общество 09.02.2024 в 17:10

В Монголии больше всего бедняков живут в западных регионах страны

А самые состоятельные граждане сконцентрированы в Улан-Баторе
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии больше всего бедняков живут в западных регионах страны
Социально-экономическое исследование домохозяйств Монголии за 2023 год показало, что больше всего граждан живут за чертой бедности, которая составила около $123, в западных регионах страны. При этом самый низкий уровень бедности зафиксирован в Улан-Баторе. Об этом сообщил Национальный комитет статистики.

«С 2022 года уровень бедности рассчитывается по новым стандартам. По ним в 2023 году обследовали 23 тыс. домохозяйств. По итогам более 27% населения или 914,2 тыс. граждан Монголии живут ниже уровня бедности, который составляет более 418 тыс. тугриков (около $123). Больше всего таких жителей в западных аймаках (регионах) страны, меньше всего в Улан-Баторе», – сообщило статистическое ведомство.

По его информации, уровень бедности основан на минимальной стоимости продуктов первой необходимости и непродовольственных товаров, которые потребляет один взрослый человек. Средний показатель составил 657 тыс. тугриков (более $193). Из этой суммы 30% уходит на продукты питания.

«Взрослый человек с потреблением выше черты бедности тратит 784 000 тугриков (более $230) в месяц. Из них 28% тратится на продукты питания и 42% на непродовольственные товары. Уровень бедности в городах-столицах аймаков составляет 23%, а в сельской местности 35,6%», – привел комитет сравнительные данные.

Фото: «Номер один»
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