Общество 10.02.2024 в 15:17
Верховный суд разрешил не возвращать своему бывшему подарки после расставания
Парень пытался отсудить у девушки подаренный iPhone, но создал прецедент всероссийского масштаба
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд постановил, что подарки во время ухаживаний являются частью личных отношений и заведомо не означают наличия гражданско-правовых обязательств между возлюбленными. Это следует из определения ВС РФ, опубликованного на сайте суда, сообщает Парламентская газета.
Мужчина после расставания с невестой попытался отсудить у нее iPhone 12 Pro Max, а также деньги, потраченные на ремонт квартиры бывшей возлюбленной и покупку бытовой техники, посчитав сделанные во время отношений подарки неосновательным обогащением. Аналогичной точки зрения придерживалась и его мать, утверждавшая, что подаренный телефон был ее собственностью, а ремонт спонсировался ею. Женщина просила вернуть iPhone из незаконного владения и взыскать с несостоявшейся невестки более 450 тысяч рублей.
На сторону истца встала только апелляционная инстанция, взыскав в его пользу 96 тысяч рублей. Кассация это решение отменила, полностью отказав в иске. В Верховном суде, в свою очередь, подчеркнули, что подарки во время ухаживаний — это часть личных отношений, они не означают наличия гражданско-правовых обязательств между возлюбленными.
В частности, истцам не удалось доказать само существование спорных вещей и подтвердить, что подарки находятся в собственности ответчицы. Помимо этого, они не представили документы, подтверждающие необходимость возмещения мужчине расходов и оплату его работы при ремонте квартиры.
«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем», — указывается в определении.
В ВС не выявили существенных нарушений норм материального или процессуального права в ходе рассмотрения дела. Решение суда первой инстанции и кассации, согласно которым подарки не подлежат возврату, было оставлено без изменения.
Фото: pixabay.com
Мужчина после расставания с невестой попытался отсудить у нее iPhone 12 Pro Max, а также деньги, потраченные на ремонт квартиры бывшей возлюбленной и покупку бытовой техники, посчитав сделанные во время отношений подарки неосновательным обогащением. Аналогичной точки зрения придерживалась и его мать, утверждавшая, что подаренный телефон был ее собственностью, а ремонт спонсировался ею. Женщина просила вернуть iPhone из незаконного владения и взыскать с несостоявшейся невестки более 450 тысяч рублей.
На сторону истца встала только апелляционная инстанция, взыскав в его пользу 96 тысяч рублей. Кассация это решение отменила, полностью отказав в иске. В Верховном суде, в свою очередь, подчеркнули, что подарки во время ухаживаний — это часть личных отношений, они не означают наличия гражданско-правовых обязательств между возлюбленными.
В частности, истцам не удалось доказать само существование спорных вещей и подтвердить, что подарки находятся в собственности ответчицы. Помимо этого, они не представили документы, подтверждающие необходимость возмещения мужчине расходов и оплату его работы при ремонте квартиры.
«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем», — указывается в определении.
В ВС не выявили существенных нарушений норм материального или процессуального права в ходе рассмотрения дела. Решение суда первой инстанции и кассации, согласно которым подарки не подлежат возврату, было оставлено без изменения.
Фото: pixabay.com
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