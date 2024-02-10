На бурятском телевидении покажут праздничный концерт «Сагаан hарын үдэшэ» (12+)

Специально к празднику Белого месяца - Сагаалгану телеканал «Буряад ТВ» при поддержке Главы и Правительства Республики Бурятия подготовил телевизионную версию праздничного концерта «Сагаан hарын үдэшэ» (12+)Звёзды эстрады и оперы, именитые артисты и прославленные творческие коллективы Бурятии на одной сцене продемонстрируют историю, традиции, обычаи, танцы и песни бурятского народа в настоящем телевизионном шоу.Трансляция пройдет 10 февраля в 19.00 часов в эфире телеканалов «Буряад ТВ» и «Aist Global TV», а также социальных сетях телеканала «Буряад ТВ».