Общество 10.02.2024 в 15:28

На бурятском телевидении покажут праздничный концерт «Сагаан hарын үдэшэ» (12+)

Артисты продемонстрируют историю, традиции, обычаи, танцы и песни бурятского народа
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Текст: Станислав Сергеев
На бурятском телевидении покажут праздничный концерт «Сагаан hарын үдэшэ» (12+)
Специально к празднику Белого месяца - Сагаалгану телеканал «Буряад ТВ» при поддержке Главы и Правительства Республики Бурятия подготовил телевизионную версию праздничного концерта «Сагаан hарын үдэшэ» (12+)

Звёзды эстрады и оперы, именитые артисты и прославленные творческие коллективы Бурятии на одной сцене продемонстрируют историю, традиции, обычаи, танцы и песни бурятского народа в настоящем телевизионном шоу.

Трансляция пройдет 10 февраля в 19.00 часов в эфире телеканалов «Буряад ТВ» и «Aist Global TV», а также социальных сетях телеканала «Буряад ТВ».

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