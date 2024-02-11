В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 11-12 февраля влияние циклона вызовет местами сильный снегопад и усиление ветра до 15-20 м/с, слабые метели. На дорогах города и республики накаты.11 февраля: по республике переменная облачность, по северной половине местами снег, в Северобайкальском районе сильные снегопады, по остальной территории - преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, по Окинскому району до 20 м/с, поземок, слабые метели. Температура ночью -17,-22, местами -24,-29, по Прибайкалью и местами югу -10,-15, днем -5,-10, местами -2,-3.В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -17,-19, днем -6,-8.12 февраля: по республике облачно, на большей части территории снег, местами сильный снегопад. Ветер северо-западный 6-11, утром и днем в отдельных районах 15-20 м/с, поземок, слабые метели. Температура ночью -17,-22, местами -7,-12, днем -5,-10, местами -11,-16.В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 5- 10, днем порывы до 15-17 м/с, поземок. Температура ночью -10,-12, днем -6,-8.Обо всех предпосылках к ЧС сообщайте в службу ЕДДС: 379-051, 21-36-65, 21-29-72.