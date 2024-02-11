Общество 11.02.2024 в 12:01

В Бурятии «ЛизаАлерт» празднует свой день рождения

Уже шесть лет добровольцы помогают в поиске людей
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии «ЛизаАлерт» празднует свой день рождения
В этот день, 6 лет назад, добровольцы получили первую заявку на поиск пропавшего ребенка, который закончился благополучно. Тогда - это небольшая группа неравнодушных людей, сейчас - по всей Республике Бурятия более 300 добровольцев. 

- Сегодня #ЛизаАлерт Республики Бурятия празднует свой день рождения — нам 6 лет!  За эти годы многое поменялось, неизменным осталось одно - желание помогать людям. Мы поздравляем всех добровольцев отряда «ЛизаАлерт» Республики Бурятия! Спасибо за ваше неравнодушие, бессонные ночи, ваши старания и за бесценный вклад в поиск пропавших людей! Вы невероятные!

Мы благодарим тех, кто дарил нам оборудование, звонил на горячую линию со свидетельствами, помогал репостом ориентировок. Каждого из этих людей мы считаем соотрядником, так как нет границы между тем, кто помог однажды, и тем, кто занимается этим каждый день. Мы делаем одно большое дело – даем шанс пропавшим вернуться домой где их любят и ждут, - говорят в «ЛизаАлерт». 

Помочь может каждый - это не просто слова. Поисковики всегда открыты для новых лиц, желающих стать добровольцами и шагать с добровольцами плечом к плечу. 

- Вступайте в наши ряды, заполнив эту анкету, - призывают добровольцы. 

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