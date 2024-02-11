Общество 11.02.2024 в 14:49
В Улан-Удэ прибыл новый «Богатырь»
Трамвай рассчитан на 193 места
Текст: Ольга Лазарева
На «Невском заводе электрического транспорта» в Санкт-Петербурге подготовили еще один трамвай «Богатырь» для отправки в Улан-Удэ. Первый «Богатырь» накануне прибыл к нам в город.
Двухсекционный низкопольный трамвай «Богатырь» рассчитан на 193 места. «Богатыри» - редкость для российских городов. Они не только большие, но и очень комфортабельные. Поэтому, учитывая большой рост пассажиропотока, власти Улан-Удэ приняли решение закупить два таких вагона.
Напомним, в столице Бурятии с советских времен существовали планы по расширению трамвайного хозяйства, доведению трамвайных путей до новых микрорайонов. Десятилетие проходит за десятилетием, население Улан-Удэ растет, но трамвайные планы так и остаются нереализованными.
Фото: "Номер один"
Двухсекционный низкопольный трамвай «Богатырь» рассчитан на 193 места. «Богатыри» - редкость для российских городов. Они не только большие, но и очень комфортабельные. Поэтому, учитывая большой рост пассажиропотока, власти Улан-Удэ приняли решение закупить два таких вагона.
Напомним, в столице Бурятии с советских времен существовали планы по расширению трамвайного хозяйства, доведению трамвайных путей до новых микрорайонов. Десятилетие проходит за десятилетием, население Улан-Удэ растет, но трамвайные планы так и остаются нереализованными.
Фото: "Номер один"
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