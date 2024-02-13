Надбавки неработающим пенсионерам

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какие надбавки положены пенсионерам, которые уже не работают?»

Зоя Георгиевна Г.

Неработающим пенсионерам положены следующие надбавки (в индивидуальном порядке):

- Социальная надбавка, если пенсия ниже прожиточного минимума.

- За наличие в сельской местности стажа от 30 лет: доплата будет 25% от фиксированной части пенсии.

- Доплата за иждивенцев. Пенсионер, у которого на иждевении члены семьи, может получать прибавку в размере 1/3 от фиксированной части пенсии. Причем доплата может быть за каждого члена семьи, но не более трех.

- На повышенную прибавку могут рассчитывать жители Крайнего Севера или те, у кого есть стаж работы в таких районах.

- Еще один вид доплаты доступен для пенсионеров, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, им предусмотрена автоматическая выплата дополнительных средств: эта доплата составляет 100% от суммы фиксированной части пенсии.

Также есть и другие надбавки: ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации, инвалидов, ветеранов, героев труда.

Также существуют «северные надбавки» и доплаты членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности.