Общество 14.02.2024 в 09:00

Выплаты семьям при рождении пятого ребенка

На что можно рассчитывать?
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Текст: Номер один
Выплаты семьям при рождении пятого ребенка
Pixabay

Вопрос: «На какие выплаты может претендовать семья, в которой родился пятый малыш?»

Ольга В.

Семьи, в которых родился пятый ребенок могут:

- получить единоразовую выплату при рождении ребенка. Ее размер - 22 909,3 рубля, заявление нужно подать через портал Госуслуг;

- оформить материнский капитал, если не получали его на первых трех детей, - 775 628,25 рубля;

- оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это мера поддержки для семей с низкими доходами. Размер выплаты - 40% от вашего среднего заработка, но не меньше 8 591,47 рубля и не больше 33 281,8 рубля. Чтобы ее оформить, обратитесь в бухгалтерию или отдел кадров. А если не работаете, подайте заявление на портале «Госуслуги» или в районном отделении Социального фонда России;

- подать заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала. Их получают семьи, в которых доход на человека ниже двух прожиточных минимумов. При этом трудоустроены ли родители и есть ли у них недвижимость, значения не имеет. Чтобы получить выплату, подайте заявление через портал Госуслуг, сайт Соцфонда или лично обратитесь в Соцфонд либо МФЦ;

- получить 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки. Чтобы оформить выплату, подайте заявку на портале Госуслуг или обратитесь в банк, который выдал вам ипотеку. Поддержка предоставляется только один раз;

- частично компенсировать плату за детский сад, ЖКХ и расходы на покупку школьной формы.

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