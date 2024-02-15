Кибермошенники

Вопрос: «Как не нарваться на кибермошенников при покупке товаров через маркетплейсы?»

Эдуард Т.

Чтобы ваша покупка была не только выгодной, но и безопасной соблюдайте следующие правила:

1. Не переходите по сомнительным ссылкам. По ним вы можете попасть на поддельные сайты, которые создают злоумышленники. Внимательно прочитайте адрес сайта. На фишинговых ресурсах в нем могут заменить всего одну букву, чтобы пользователи не заметили различий.

2. Общайтесь со службой поддержки в чате приложения или сайта маркетплейса. Клиенты часто оставляют жалобы под постами в соцсетях брендов. Мошенники следят за этим. Представившись специалистами поддержки, они предлагают помочь разобраться с проблемой и выманивают личные данные. Помните, что сотрудники интернет-магазинов не могут запрашивать у вас реквизиты и СVV-код карты.

3. Используйте двухфакторную аутентификацию. Киберпреступники могут взломать аккаунты маркетплейсов через электронную почту. Установите для нее надежный пароль, а для входа в интернет-магазин - дополнительный уровень защиты, например через СМС. Если с вашего аккаунта оплатили товары вашей картой, отмените их и обратитесь в техподдержку маркетплейса.