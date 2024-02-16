Премирование сотрудника, который был на больничном

Вопрос: «Имеет ли право сотрудник, сидевший на больничном, на выплату премии?»

Дугар Д.

В соответствии с российским трудовым законодательством, работодатель самостоятельно определяет периодичность и масштабы премирования сотрудников.

Обычно работодателем издается приказ о премировании или одного сотрудника, или группы сотрудников. Премируют сотрудников в том случае, если их трудовая деятельность была эффективной, не допускались нарушения трудовой дисциплины и ошибки в рабочем процессе, повлиявшие на производительность труда или деятельность организации.

Если работник ушел на больничный, уже отработав квартал или месяц без нареканий, то он, безусловно, может рассчитывать на премиальные выплаты, если таковые предусмотрены в данной организации. Равным образом, может быть начислена ему и годовая премия.

Но если работник находился на больничном долго, и предыдущая премия была им получена, то работодатель может и отказаться от премирования, а может и премировать сотрудника, если желает его поддержать материально в период болезни.

В соответствии со ст. 133 ТК РФ, регулируется лишь выплата заработной платы сотрудникам. Она не может быть меньше установленного минимального размера оплаты труда. Кроме того, размер заработной платы, а в некоторых случаях и размер премии, может быть зафиксирован в трудовом договоре.

Если в трудовом договоре значится, что премия гарантированно составляет определенную часть заработной платы и прописаны условия ее выплаты, то работодатель обязан ее выплачивать при соблюдении данных условий.