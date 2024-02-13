Общество 13.02.2024 в 09:12
В Улан-Удэ всю ночь чистили дороги от снега
За прошедшие сутки на дорогах использовали 568 тонн песка
Текст: Ольга Лазарева
Накануне ночью грейдеры и КАМАЗы с отвалами очищали проезжую часть от снега, подбивая его к прибордюрной зоне. После них трактора-щетки подметали дороги от оставшегося снега. Такая комплексная уборка прошла на улицах Ботанической, пр. Автомобилистов, пр. 50-летия Октября, Бабушкина, Терешковой, Боевой, пр. Строителей, на ул. Ербанова, Коммунистической, Балтахинова, Акмолинской, на Богатырском и Удинском мостах.
Мини-трактора очистили пешеходные зоны на улицах Гастелло, Хоринской, Яковлева, Туполева, Камова, Яшина, пр. 50-летия Октября, Бабушкина, Ленина, Ербанова, Коммунистической, Сухэ-Батора, пр. Победы, в сквере на Ткацкой, в сквере «Зодчий» и на пл. Революции.
Сегодня в течение дня уборщики территорий с помощью мини-погрузчиков и самосвалов будут вывозить собранный ночью снег. Также продолжится ручная и механизированная уборка тротуаров, лестниц и остановок от снега.
Непрерывно идет и подсыпка опасных участков в городе. За прошедшие сутки на дорогах использовали 568 тонн песка.
Заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно оставить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Фото: скриншот
Мини-трактора очистили пешеходные зоны на улицах Гастелло, Хоринской, Яковлева, Туполева, Камова, Яшина, пр. 50-летия Октября, Бабушкина, Ленина, Ербанова, Коммунистической, Сухэ-Батора, пр. Победы, в сквере на Ткацкой, в сквере «Зодчий» и на пл. Революции.
Сегодня в течение дня уборщики территорий с помощью мини-погрузчиков и самосвалов будут вывозить собранный ночью снег. Также продолжится ручная и механизированная уборка тротуаров, лестниц и остановок от снега.
Непрерывно идет и подсыпка опасных участков в городе. За прошедшие сутки на дорогах использовали 568 тонн песка.
Заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно оставить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Фото: скриншот
ТегиОбщество