В Бурятии составили среднестатистический портрет жертвы преступления

Прокуратура Бурятии определила среднестатистический портрет жертвы преступления. Как сообщили в надзорном ведомстве, всего за 2023 год в республике 13480 человек признаны потерпевшими.Преимущественно ими становятся лица в возрасте от 30 до 49 лет (47,4%), почти каждая десятая жертва оказалась моложе: от 18 до 24 лет (9,7%), до 17 лет (8,1%), от 25 до 29 лет (6,4%). 15,2% среди пострадавших от преступлений – в возрасте свыше 60 лет и старше, 13,2% - от 50 до 59 лет.Женщины почти на 35% чаще становятся жертвами криминальных посягательств (7729), чем мужчины (5751).В отношении лиц, занятых трудовой деятельностью, совершены 47,3% преступлений, безработных граждан и лиц без постоянного источника доходов – 30,5%, пенсионеров по старости – 12,8%, студентов и учащихся – 8,3 %, иных – 1,1%.Почти каждое седьмое преступление (15,5%) совершается в отношении нетрезвых граждан.Фото: «Номер один»