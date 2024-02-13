Общество 13.02.2024 в 09:28
В Улан-Удэ требуются смотрители кладбищ, землекопы, менеджеры и юристы
Специализированная служба по вопросам похоронного дела ищет кадры
Текст: Ольга Лазарева
МАУ «Специализированная Служба» срочно требуются административно- управленческий персонал:
– бухгалтер;
– специалист по охране труда;
– начальник тех.отдела;
– начальник коммерческой службы;
– менеджер знание 1 С;
– юрисконсульт;
– делопроизводитель;
– мастер участка;
– инженер.
А также рабочие: водители, грузчики, землекопы, отборщики анатомического материала, смотрители кладбищ, уборщики территорий.
Трудоустройство в соответствии с ТК., соц.пакет, ДМС, стажевые, иные премиальные выплаты.
Обращаться: Улан -Удэ, ул. Широких-Полянского, 5. Тел: 210-210 Эл.почта: [email protected]
– бухгалтер;
– специалист по охране труда;
– начальник тех.отдела;
– начальник коммерческой службы;
– менеджер знание 1 С;
– юрисконсульт;
– делопроизводитель;
– мастер участка;
– инженер.
А также рабочие: водители, грузчики, землекопы, отборщики анатомического материала, смотрители кладбищ, уборщики территорий.
Трудоустройство в соответствии с ТК., соц.пакет, ДМС, стажевые, иные премиальные выплаты.
Обращаться: Улан -Удэ, ул. Широких-Полянского, 5. Тел: 210-210 Эл.почта: [email protected]
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