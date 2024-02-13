В Улан-Удэ обнаружили опасные семена моркови

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ходе выездного обследования магазинов по продаже семян в Улан-Удэ отобрали пробы семян на исследования. В их числе были семена моркови «Нанская», «Лосиноостровская 13», «Витаминная», «Королева осени», «Дуняша», лука «Изумрудный», укропа «Обильнолистный», томата «Орлиное сердце», «Демидовские» и др.Как рассказали в ведомстве, по результатам экспертизы в пробах семян моркови «Королева осени» и «Дуняша» выявлен опасный карантинный сорняк – повилика. Собственникам зараженной продукции вынесены предостережения. Все партии зараженных повиликой семян сняты с реализации и подлежат уничтожению.«Бурятия свободна от злостного сорняка, но при использовании зараженных семян в подсобных хозяйствах или же в промышленных масштабах, ситуация может стать критической. При выборе семян необходимо использовать качественные сорта, а в случае подозрений на купленные семена необходимо обратиться в Управление Россельхознадзора», - сообщили в ведомстве.Повилика (Сuscuta spp.) – это растение-паразит, его вредоносность чрезвычайно высока. Повилика снижает урожайность культур, само качество урожая и кормов и засоряет семенной материал. Сорняк любит свёклу, картофель, лен, бахчевые, малину, овес и ячмень. Кроме того, повилика – переносчик возбудителей ряда заболеваний. Одно растение повилики дает больше 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 6 лет.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии