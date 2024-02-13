Глава Бурятии поделился курткой с бойцом СВО

Сегодняшним утром генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился в соцсетях своими наблюдениями:«Сегодня по прилёту наблюдал интересную ситуацию. Глава Бурятии прилетел из Москвы и задержался у трапа, как будто ожидая кого-то. Чуть позже вышел парень, боец СВО и почему-то без куртки. Глава поделился с парнем курткой и тот довольный пошел в автобус. Видно было, что делалось это не для пиара, а просто по доброте душевной. Браво, Алексей Самбуевич!» - написал на своей странице Дмитрий Гармаев.Фото: соцсети Д. Гармаева