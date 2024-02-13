Общество 13.02.2024 в 09:39

Глава Бурятии поделился курткой с бойцом СВО

Такую сцену наблюдали очевидцы
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Текст: Ольга Лазарева
Глава Бурятии поделился курткой с бойцом СВО
Сегодняшним утром генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился в соцсетях своими наблюдениями: 

«Сегодня по прилёту наблюдал интересную ситуацию. Глава Бурятии прилетел из Москвы и задержался у трапа, как будто ожидая кого-то. Чуть позже вышел парень, боец СВО и почему-то без куртки. Глава поделился с парнем курткой и тот довольный пошел в автобус. Видно было, что делалось это не для пиара, а просто по доброте душевной. Браво, Алексей Самбуевич!» - написал на своей странице Дмитрий Гармаев. 

Фото: соцсети Д. Гармаева
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