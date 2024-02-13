Дети из Бурятии и Старобешевского района ДНР посетили празднование Сагаалгана в Москве

- Вся страна помогает. У всех новых регионов есть регионы-побратимы по всей стране. Вам повезло: у вас Бурятия. У нас Байкал, у нас туристические места по всей республике. Я надеюсь, у вас у всех получится приехать в Бурятию, - ответил Алексей Цыденов.





11 февраля 30 учеников семи школ подшефного Старобешевского района ДНР и 20 детей участников СВО из Бурятии приехали в Москву по приглашению главы республики, чтобы увидеть выставку-форум «Россия» и поучаствовать в праздновании Белого месяца.Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече рассказал ребятам об истории Бурятии, традициях и верованиях жителей республики, ответил на личные вопросы.- Позвольте выразить огромную благодарность Бурятии за огромную помощь. Поверьте, мы очень благодарны судьбе, что нашим шефом-регионом стала Бурятия. Помощь, которую вы оказываете нам, - бесценна. Все мы низко кланяемся. Даже сегодняшняя поездка: почти все наши дети не бывали в цирке. Они в первый раз ехали на поезде. Поэтому мы очень-очень вам благодарны - от чистого сердца, - заявила сопровождавшая детей директор Осыковской школы Татьяна Давыдова.По программе ребята также посетили Большой Московский государственный цирк и совершили экскурсию по столице.- Мы хотели бы, чтобы быстрее закончилась война, восстановились наши территории. И мы жили мирно - не только регионы, которые сегодня вошли в состав Российской Федерации, а вся Россия в целом, - отметил председатель Старобешевского муниципального совета Дмитрий Блинов. - Нам очень приятно, что наш шеф-регион помогает детям отвлечься. Сегодня они увидели цирк Бурятии. Очень было интересно и впечатляюще. На одном дыхании смотрелось и всем понравилось - как и взрослым, так и маленьким.Перед встречей с главой Бурятии дети увидели цирковое представление «Легенды Байкала». Государственный цирк Бурятии представил программу, основанную на легендах о родовых тотемах бурятского народа. Сказитель-улигершин познакомил детей с мифами и легендами бурят: о быке-прародителе «Буха Нойон», проматери Лебеди «Хун Шубуун», налиме «Эреэн Гутаар» и прекрасной лани «Гоа-Марал». Они чередовались с номерами клоунов Малыша и Ромашки, акробатов-вольтижеров, воздушных гимнастов и гуттаперчевых девочек, исполняющих трюки в стиле «каучук», а также с играми со скакалками, обручами и жонглированием.Напомним, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Владимира Путина. Она продлится с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Её главной задачей является представление потенциала России в разных областях, достигнутых результатов и потенциала всех её субъектов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии