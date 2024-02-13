В Бурятии вскрыто более 1400 нарушений в сфере закупок

В истекшем году органы прокуратуры республики при участии правоохранительных и иных уполномоченных органов вскрыли и пресекли более 1 400 нарушений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В их числе нарушения, связанные с посягательствами на бюджетные средства, неправомерными действиями при заключении контрактов, их исполнении и приемке выполненных работ.В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности привлекли 430 виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбудили 9 уголовных дел, суды рассмотрели и удовлетворили 14 исковых заявлений.Выявляли нарушения на каждой стадии закупочной деятельности.Прокурор Курумканского района выявил факт неправомерного указания в документации на право заключения контракта на капитальный ремонт модульной котельной требования о наличии опыта выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства. В результате рассмотрения постановления прокурора контрактного управляющего администрации района привлекли к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации, с нарушением требований, предусмотренных законодательством) в виде штрафа.Предъявлены исковые заявления о взыскании ущерба с нерадивых поставщиков, причиненного в результате заключения контрактов по более высокой цене, взамен расторгнутых в связи с неисполнением условий контрактов.По фактам нарушения сроков исполнения контрактов внесли 31 представление, объявили 16 предостережений, 14 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 17 – к административной.Так, по инициативе прокурора Кабанского района директор подрядной организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства) в связи с нарушением сроков возведения поликлиники в пос. Селенгинск.В результате принятых в 2023 году мер прокурорского реагирования погашено 555,7 млн рублей долгов государственных и муниципальных заказчиков по исполненным контрактам.В связи с ненадлежащим исполнением заказчиками обязанности по размещению в единой информационной системе в сфере закупок необходимой информации прокуроры в 2023 году внесли 149 актов реагирования, 112 лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.Проверяется реальность исполнения заключенных и оплаченных государственных и муниципальных контрактов.Во взаимодействии со Счетной палатой республики установлены факты хищения бюджетных средств в размере более 40 млн рублей при строительстве школы в с. Иволгинск представителями подрядной организации путем предоставления актов выполненных работ с ложными сведениями об объеме, качестве и стоимости выполненных работ.Материалы проверки послужили основанием для уголовного преследования указанных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), проводится расследование.Надзорные мероприятия продолжаются.