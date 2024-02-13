Общество 13.02.2024 в 10:09

В Бурятии потеплеет до -3 градусов

На дорогах города и республики будет очень скользко
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии потеплеет до -3 градусов
Как сообщает бурятский Гидрометцентр, 14 февраля по республике: переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -25,-30, местами до -35, по Прибайкалью и местами при облачности -19,-24, днем -11,-16, местами до -6, по крайнему северу -17,-22.
 
15 февраля по республике: ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14, по юго-западу до 18 м/с.

Температура ночью -24,-29, местами -33,-38, по Прибайкалью и крайнему югу при облачности -17,-22, днем -11,-16, местами по южной половине -3,-8, по крайнему северу -17,-22

На дорогах города и республики снежные накаты, будьте осторожны! 
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

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