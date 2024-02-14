Жители Улан-Удэ заменили говядину на недорогую рыбу

В столице Бурятии, в мясных рядах на Центральном рынке, продавцы говядины устанавливают цены до 750 руб./кг. Столько они запрашивают за лучшие куски без костей, отборную мякоть говядины. Удручающие цены не всем по карману. Зная об этом, продавцы идут на скидки. Кусок весом в пару килограммов можно купить, например, за 1200. Другие виды говядины стоят дешевле.В самом уязвимом положении пребывают группы улан-удэнцев, которые находятся в стесненных финансовых условиях. В прошлом году Бурятстат, напомним, обнародовал статистику насчет потребления жителями республики основных продуктов питания в 2022 году. «В 2022 году население республики все основные продукты питания потребляло ниже рекомендуемых рациональных норм. Исключение составили хлебные продукты и сахар», - сообщил Бурятстат.Отдельной статистики по Улан-Удэ обнародовано не было ни по 2022 году, ни по 2023 году. Но жизненные реалии показывают, что часть населения переходит с говядины на недорогую рыбу. Если взять для примера горбушу (хороший вид рыбы с малым количеством костей), то в одной из популярных торговых сетей, работающих в том числе в Улан-Удэ, килограмм свежемороженой горбуши, без головы и уже потрошеной, можно купить по 179 руб./кг.При решении вопроса, купить ли один килограмм говядины без костей на рынке или несколько килограммов горбуши в супермаркете, для многих улан-удэнцев выбор очевиден - конечно, лучше приобрести рыбу.Рыба обычно позиционируется диетологами в качестве продукта питания, который более полезен для здоровья человека, чем красное мясо. Но, думаем, здесь также важен вопрос причины выбора. Выбирает ли человек употребление рыбы добровольно или это является его вынужденным поступком? Это значимая эмоциональная сторона потребления. К сожалению, многие жители Улан-Удэ зачастую выбирают недорогую рыбу из-за своего материального положения.Фото: «Номер один»