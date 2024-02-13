Общество 13.02.2024 в 16:43
Школьница, изрезавшая одноклассницу, вернулась на учебу
Она ждет очереди в психиатрическую клинику, но дата госпитализации пока не назначена
Текст: Номер один
Новый поворот получила история с семиклассницей, изрезавшей 13-летнюю девочку в лесу под Новосибирском. Напомним, 1 октября 2023 года школьница позвала одноклассницу погулять. И устроила жуткую расправу. «Мы встретились у супермаркета, пошли в лес. То, что у нее был нож, я сначала не знала – она прятала его в перчатках, - рассказывала пострадавшая девочка. - Она ждала, когда мы пойдем обратно домой: хотела, чтобы я впереди шла».
- Помню, как пыталась отбиться, а она меня за волосы дергала, руку изрезала, - описывает девочка. – За что? Она сказала: «Ты красивая, а теперь ты еще красивее». И призналась, что еще в 12 лет меня хотела зарезать. Но чтобы ее родителей не посадили, она ждала еще два года.
Выжила девочка лишь потому, что сумела обмануть подругу. Сказала, что умирает. А сама позвонила в 112.
Теперь ей предстоит тяжелая реабилитация: порезы на лице оказались столь глубокими, что один глаз не закрывается.
- А пока дочка на домашнем обучении: учителя приходят к нам домой, подбадривают нас, - рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.
Как удалось выяснить КП-Новосибирск, вернулась на учебу и нападавшая школьница, которая сейчас под домашним арестом:
- Она учится заочно: лично с преподавателями не встречается и не общается, но выполняет задания по программе. Справляется с ними нормально, - коротко пояснил КП-Новосибирск директор школы.
Правда, продлится это не долго:
- Документы девочки направлены в московскую психиатричексую клинику, - пояснил источник КП-Новосибирск. – Но дата госпитализации пока не назначена.
КП-Новосибирск будет следить за ходом разбирательств.
Фото: соцсети/СУ СКР по Новосибирской области/ Никита Манько
- Помню, как пыталась отбиться, а она меня за волосы дергала, руку изрезала, - описывает девочка. – За что? Она сказала: «Ты красивая, а теперь ты еще красивее». И призналась, что еще в 12 лет меня хотела зарезать. Но чтобы ее родителей не посадили, она ждала еще два года.
Выжила девочка лишь потому, что сумела обмануть подругу. Сказала, что умирает. А сама позвонила в 112.
Теперь ей предстоит тяжелая реабилитация: порезы на лице оказались столь глубокими, что один глаз не закрывается.
- А пока дочка на домашнем обучении: учителя приходят к нам домой, подбадривают нас, - рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.
Как удалось выяснить КП-Новосибирск, вернулась на учебу и нападавшая школьница, которая сейчас под домашним арестом:
- Она учится заочно: лично с преподавателями не встречается и не общается, но выполняет задания по программе. Справляется с ними нормально, - коротко пояснил КП-Новосибирск директор школы.
Правда, продлится это не долго:
- Документы девочки направлены в московскую психиатричексую клинику, - пояснил источник КП-Новосибирск. – Но дата госпитализации пока не назначена.
КП-Новосибирск будет следить за ходом разбирательств.
Фото: соцсети/СУ СКР по Новосибирской области/ Никита Манько
Тегипреступность девочка нож нападение