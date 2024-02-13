Общество 13.02.2024 в 17:35
Республиканскую инфекционную больницу закрыли на карантин
Причина – пациенты, заболевшие корью
Текст: Ольга Лазарева
В связи с предписанием Управления Роспотребнадзора по РБ о закрытии Республиканской клинической инфекционной больницы на карантин из-за кори, Минздрав РБ временно открывает дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и кишечными инфекциями на территории РКБ им. Н.А. Семашко.
- Пациентов с подозрениями на корь будут продолжать принимать в РКИБ. Данная мера временна, сообщили «Номер один» в пресс-службе Минздрава Бурятии.
Фото: rkib03.ru
- Пациентов с подозрениями на корь будут продолжать принимать в РКИБ. Данная мера временна, сообщили «Номер один» в пресс-службе Минздрава Бурятии.
Фото: rkib03.ru
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