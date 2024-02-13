В Улан-Удэ идет очистка крыш от снега

В Улан-Удэ продолжается очистка крыш от снега. Так, в Октябрьском районе сотрудники управляющей организации «ИМПОСТ» очистили от снега кровли домов по ул. Жердева, 40 и 40а, по ул. Калашникова, 14, по пр. Строителей, 12, по ул. Мокрова, 42, сообщили в районной администрации.- Уважаемые горожане! Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52.Фото: мэрия Улан-Удэ