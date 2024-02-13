Общество 13.02.2024 в 17:51
В Улан-Удэ идет очистка крыш от снега
Мэрия обнародовала телефон, по которому можно пожаловаться на сосульки
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ продолжается очистка крыш от снега. Так, в Октябрьском районе сотрудники управляющей организации «ИМПОСТ» очистили от снега кровли домов по ул. Жердева, 40 и 40а, по ул. Калашникова, 14, по пр. Строителей, 12, по ул. Мокрова, 42, сообщили в районной администрации.
- Уважаемые горожане! Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Уважаемые горожане! Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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