Общество 13.02.2024 в 17:51

В Улан-Удэ идет очистка крыш от снега

Мэрия обнародовала телефон, по которому можно пожаловаться на сосульки
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ идет очистка крыш от снега
В Улан-Удэ продолжается очистка крыш от снега. Так, в Октябрьском районе сотрудники управляющей организации «ИМПОСТ» очистили от снега кровли домов по ул. Жердева, 40 и 40а, по ул. Калашникова, 14, по пр. Строителей, 12, по ул. Мокрова, 42, сообщили в районной администрации.

- Уважаемые горожане! Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52.

Фото: мэрия Улан-Удэ 

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В Улан-Удэ идет очистка крыш от снега
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